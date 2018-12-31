Son Dakika Haberleri: Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı

Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı

6 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 835,15 puan ve yüzde 0,92 artarak 91.270,48 puana çıktı.

Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 835,15 puan ve yüzde 0,92 artarak 91.270,48 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:30 

Ekonomi
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