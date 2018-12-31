Borsa yılın son işlem gününü yükselişle tamamladı
6 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 835,15 puan ve yüzde 0,92 artarak 91.270,48 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 835,15 puan ve yüzde 0,92 artarak 91.270,48 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:30
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