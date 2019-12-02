Son Dakika Haberleri: Borsa yılın zirvesini gördü
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Borsa yılın zirvesini gördü

6 saat önce

Borsa İstanbul 100 endeksi, önemli bir direnç olarak görülen 108 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.

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Borsa İstanbul 100 endeksi, önemli bir direnç olarak görülen 108 bin puanı aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü.


Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, 108 bin seviyesini aşarak yılın en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, en yüksek 108 bin 210 seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksinde yüzde 0.59 oranında yükseliş görülüyor. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:44 Kaynak: İHA
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