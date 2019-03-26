Son Dakika Haberleri: Borsa, yükselerek açıldı

Borsa, yükselerek açıldı

18 dakika önce

Açılışta BIST 100 endeksi, 664,53 puan ve yüzde 0,67 artışla 99.990,45 seviyesine yükseldi.

Borsa, yükselerek açıldı, System.String[]
Açılışta BIST 100 endeksi, 664,53 puan ve yüzde 0,67 artışla 99.990,45 seviyesine yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:07 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti Safiye Soyman, Duş İtirafıyla Hayranlarının Midesini Bulandırdı! Ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Kapı Kapı Dolaşıp AK Parti Adayına Oy İstedi Sevgilisinin Evine Tırmanan Cani Adam, Kendini ve Sevgilisini Bıçakla Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:25:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, yükselerek açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]