Borsa, yükselerek açıldı
18 dakika önce
Açılışta BIST 100 endeksi, 664,53 puan ve yüzde 0,67 artışla 99.990,45 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 664,53 puan ve yüzde 0,67 artışla 99.990,45 seviyesine yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:07
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