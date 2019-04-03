Borsa yükselerek açıldı
1 saat önce
Açılışta BIST 100 endeksi, 625,46 puan ve yüzde 0,67 artışla 94.158,59 seviyesine çıktı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 625,46 puan ve yüzde 0,67 artışla 94.158,59 seviyesine çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:09
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