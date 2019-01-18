Son Dakika Haberleri: Borsa yükselişini sürdürüyor

Borsa yükselişini sürdürüyor

42 dakika önce

BIST 100 endeksi yükselişini sürdürürken, TL kazanımlarını kısmen geri verdi ancak 5.40'ın altında kalmayı sürdürüyor.

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BIST 100 endeksi yükselişini sürdürürken, TL kazanımlarını kısmen geri verdi ancak 5.40'ın altında kalmayı sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:30 

Ekonomi
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