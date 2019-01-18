Borsa yükselişini sürdürüyor
42 dakika önce
BIST 100 endeksi yükselişini sürdürürken, TL kazanımlarını kısmen geri verdi ancak 5.40'ın altında kalmayı sürdürüyor.
BIST 100 endeksi yükselişini sürdürürken, TL kazanımlarını kısmen geri verdi ancak 5.40'ın altında kalmayı sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:30
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