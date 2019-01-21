Borsa yükselişini sürdürüyor, bugün ABD'de piyasalar kapalı
1 saat önce
BIST 100 endeksi yeni haftaya yükselişini sürdürerek başladı.
BIST 100 endeksi yeni haftaya yükselişini sürdürerek başladı. Bugün ABD
'de piyasalarda işlem yapılmayacakken, İngiltere
'de Başbakan May
'in "B planı" izleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:15
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