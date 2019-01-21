Son Dakika Haberleri: Borsa yükselişini sürdürüyor, bugün ABD'de piyasalar kapalı

Borsa yükselişini sürdürüyor, bugün ABD'de piyasalar kapalı

1 saat önce

BIST 100 endeksi yeni haftaya yükselişini sürdürerek başladı.

Borsa yükselişini sürdürüyor, bugün ABD'de piyasalar kapalı, System.String[]
BIST 100 endeksi yeni haftaya yükselişini sürdürerek başladı. Bugün ABD'de piyasalarda işlem yapılmayacakken, İngiltere'de Başbakan May'in "B planı" izleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:15 

Ekonomi
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