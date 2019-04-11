Borsa yüzde 0,97 düşüşle kapandı
50 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 942,03 puan ve yüzde 0,97 azalarak 96.072,99 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 942,03 puan ve yüzde 0,97 azalarak 96.072,99 puana geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:19
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