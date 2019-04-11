Son Dakika Haberleri: Borsa yüzde 0,97 düşüşle kapandı

Borsa yüzde 0,97 düşüşle kapandı

50 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 942,03 puan ve yüzde 0,97 azalarak 96.072,99 puana geriledi.

Borsa yüzde 0,97 düşüşle kapandı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 942,03 puan ve yüzde 0,97 azalarak 96.072,99 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:19 
Ekonomi
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