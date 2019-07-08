Son Dakika Haberleri: Borsa, yüzde 1.5 kayıpla açıldı
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Borsa, yüzde 1.5 kayıpla açıldı

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.528,75 puan azalışla 98.106,02 seviyesine geriledi.

Borsa, yüzde 1.5 kayıpla açıldı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.528,75 puan azalışla 98.106,02 seviyesine geriledi
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:22 
Borsa İstanbul, Ekonomi
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