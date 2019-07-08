Borsa, yüzde 1.5 kayıpla açıldı
8 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.528,75 puan azalışla 98.106,02 seviyesine geriledi.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:22
'da BIST 100 endeksi, açılışta 1.528,75 puan azalışla 98.106,02 seviyesine geriledi
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