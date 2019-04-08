Borsa yüzde 1.83 düşüşle kapandı
32 dakika önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.805,05 puan ve yüzde 1,83 azalarak 96.978,32 puana geriledi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.805,05 puan ve yüzde 1,83 azalarak 96.978,32 puana geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:23
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