Son Dakika Haberleri: Borsa yüzde 1.83 düşüşle kapandı

Borsa yüzde 1.83 düşüşle kapandı

32 dakika önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.805,05 puan ve yüzde 1,83 azalarak 96.978,32 puana geriledi.

Borsa yüzde 1.83 düşüşle kapandı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.805,05 puan ve yüzde 1,83 azalarak 96.978,32 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:23 

Ekonomi
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