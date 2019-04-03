Borsa yüzde 1 değer kazandı

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kazancıyla 94.391,35 puana çıktı.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kazancıyla 94.391,35 puana çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:34
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