Son Dakika Haberleri: Borsa yüzde 1 değer kazandı

Borsa yüzde 1 değer kazandı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kazancıyla 94.391,35 puana çıktı.

Borsa yüzde 1 değer kazandı, System.String[]
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kazancıyla 94.391,35 puana çıktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:34 

Ekonomi
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