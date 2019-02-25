Borsa yüzde 1'in üzerinde primli, dolar aşağı yönlü
50 dakika önce
Trump'ın Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları piyasalarda risk iştahını artırırken borsa yüzde 1'in üzerinde primli. Dolar kuru da hafif aşağı yönlü.
Trump'ın Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları piyasalarda risk iştahını artırırken borsa yüzde 1'in üzerinde primli. Dolar kuru da hafif aşağı yönlü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:20
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