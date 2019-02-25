Borsa yüzde 1'in üzerinde primli, dolar aşağı yönlü

Trump'ın Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları piyasalarda risk iştahını artırırken borsa yüzde 1'in üzerinde primli. Dolar kuru da hafif aşağı yönlü.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa