Son Dakika Haberleri: Borsa yüzde 1'in üzerinde primli, dolar aşağı yönlü

Borsa yüzde 1'in üzerinde primli, dolar aşağı yönlü

50 dakika önce

Trump'ın Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları piyasalarda risk iştahını artırırken borsa yüzde 1'in üzerinde primli. Dolar kuru da hafif aşağı yönlü.

Borsa yüzde 1'in üzerinde primli, dolar aşağı yönlü, System.String[]
Trump'ın Çin ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları piyasalarda risk iştahını artırırken borsa yüzde 1'in üzerinde primli. Dolar kuru da hafif aşağı yönlü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:20 

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi
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