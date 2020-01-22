Borsa zirveyi 124.536 seviyesine taşıdı
10 dakika önce
Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124.536,63 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 123.500 - 124.000 bandında dengelendi.
Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124.536,63 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 123.500 - 124.000 bandında dengelendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:17
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