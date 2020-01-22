Borsa zirveyi 124.536 seviyesine taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa zirveyi 124.536 seviyesine taşıdı - Son Dakika Ekonomi

Borsa zirveyi 124.536 seviyesine taşıdı

10 dakika önce

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124.536,63 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 123.500 - 124.000 bandında dengelendi.

Borsa zirveyi 124.536 seviyesine taşıdı, System.String[]

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 124.536,63 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, 123.500 - 124.000 bandında dengelendi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:17 
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