'Borsacı' yalanı ile yarım milyonluk vurgun yaptılar - Son Dakika
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'Borsacı' yalanı ile yarım milyonluk vurgun yaptılar

21.03.2022 15:21
'Borsacı' yalanı ile yarım milyonluk vurgun yaptılar

BURSA'da kendisini borsacı ve hayırsever iş insanı olarak tanıtan ve verdikleri paraları borsada katlama bahanesiyle 5 kişiyi 524 bin lira dolandıran Osman Çakır (28) ile suç ortağı olduğu iddia edilen Ufuk Çakıroğlu (38) gözaltına alındı.

BURSA'da kendisini borsacı ve hayırsever iş insanı olarak tanıtan ve verdikleri paraları borsada katlama bahanesiyle 5 kişiyi 524 bin lira  dolandıran Osman Çakır (28) ile suç ortağı olduğu iddia edilen Ufuk Çakıroğlu (38) gözaltına alındı. Daha önce de hırsızlık, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Osman Çakır ile Ufuk Çakıroğlu çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orhangazi ilçesindeki bir zincir markette kendisini hayırsever iş insanı olarak tanıtan Osman Çakır, 2 bin 500 liralık erzak paketi alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. İddialara göre Çakır, arkadaşlık kurduğu market çalışanı Kadir T.'nin çocuğuna da 'burs' adı altında para verdi. Bu sayede arkadaşlığını ilerlettiği Kadir T.'ye oturduğu evi alması için bankadan kredi çektirerek, parayı borsada katlama bahanesiyle aldı. Kadir T.'den aralıklarla toplamda 85 bin TL alan şüpheli, aynı yöntemle Gülden G. isimli market çalışanını da 35 bin TL dolandırarak ortadan kayboldu.

MAĞDURLARI 'KAR PAYI' VEREREK SİSTEME İNANDIRDIGemlik ilçesinde ise kendisini İçişleri Bakanlığında görevli devlet memuru olarak tanıtıp güven telkin ettiği de öğrenilen Osman Çakır'ın, banka memuru olan Erkan Ö.'den 'borsada katlama' vaadiyle 167 bin TL, Büşra E. isimli mağdurdan 37 bin TL, Seda Y. isimli mağdurdan ise 200 bin TL aldığı tespit edildi. Osman Çakır'ın mağdurlardan borsada para kazanma vaadiyle önce küçük miktarlarda para aldığı, 'kar payı' adı altında meblağlar vererek mağdurları sisteme inandırdığı öğrenildi. SUÇ ORTAĞINI 'BORSACI' DİYE GÖRÜŞTÜRDÜMağdurların şikayeti üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Osman Çakır'ın güven kazanmak için borsacısı olduğunu iddia ettiği Ufuk Çakıroğlu ile dolandırdığı kişileri görüştürdüğü belirlendi. Çakıroğlu'nun konuştuğu mağdurları oyalayarak, daha fazla kazanç ve zaman kazandığı tespit edildi. ÇOK SAYIDA İSMİN BULUNDUĞU LİSTEYE ULAŞILDIUfuk Çakıroğlu'nun çalıştığı fabrikadaki 20 kişinin kimlik bilgilerini, Osman Çakır'a getirip, kredi kullanıp kullanılamayacağını sordurduğu da iddia edildi. Listedeki isimler üzerinde herhangi bir kredi kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Öte yandan daha önce de hırsızlık, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Osman Çakır ile Ufuk Çakıroğlu'nun el konulan bilgisayar ve cep telefonlarında yapılan incelemelerde, mağdurların isim listesine ulaşıldı. Başka mağdurların olma ihtimaline karşı soruşturma derinleştirildi. DOLANDIRDIĞI PARALARI BAHİS SİTESİNDE KAYBETMİŞSoruşturma kapsamında gözaltına alınan Osman Çakır'ın ifadesinde, mağdurlardan aldığı paraların bir kısmını bahis sitelerinde kaybettiği, diğerlerini ise suç ortağı Ufuk Çakıroğlu ile harcadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

'Borsacı' yalanı ile yarım milyonluk vurgun yaptılar
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Bursa'da su yüklü tırla otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı Bursa'da su yüklü tırla otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

Dolandırıcılık, Osman Çakır, Türk Lirası, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Borsacı' yalanı ile yarım milyonluk vurgun yaptılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Borsacı' yalanı ile yarım milyonluk vurgun yaptılar - Son Dakika
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