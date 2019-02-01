Borsada 22 yılın en iyi ocak ayı
32 dakika önce
BIST 100 endeksi, ocak ayında 2018 kapanışına göre yüzde 14,03 yükseliş kaydederek 1997 yılından bu yana en iyi ocak ayı performansını gösterdi.
BIST 100 endeksi, ocak ayında 2018 kapanışına göre yüzde 14,03 yükseliş kaydederek 1997 yılından bu yana en iyi ocak ayı performansını gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07
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