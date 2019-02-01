Son Dakika Haberleri: Borsada 22 yılın en iyi ocak ayı

Borsada 22 yılın en iyi ocak ayı

32 dakika önce

BIST 100 endeksi, ocak ayında 2018 kapanışına göre yüzde 14,03 yükseliş kaydederek 1997 yılından bu yana en iyi ocak ayı performansını gösterdi.

Borsada 22 yılın en iyi ocak ayı, System.String[]
BIST 100 endeksi, ocak ayında 2018 kapanışına göre yüzde 14,03 yükseliş kaydederek 1997 yılından bu yana en iyi ocak ayı performansını gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 

Ekonomi
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