Borsada 4 ayın en yüksek kapanışı
29 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 103.457,26 puandan tamamladı ve 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 103.457,26 puandan tamamladı ve 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:37
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