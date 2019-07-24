Son Dakika Haberleri: Borsada 4 ayın en yüksek kapanışı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada 4 ayın en yüksek kapanışı

29 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 103.457,26 puandan tamamladı ve 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsada 4 ayın en yüksek kapanışı, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazancıyla 103.457,26 puandan tamamladı ve 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu Nike'ın 1972'de ürettiği ayakkabı, açık artırmada 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:07:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada 4 ayın en yüksek kapanışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]