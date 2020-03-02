Borsada açığa satış ikinci duyuruya kadar yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada açığa satış ikinci duyuruya kadar yasaklandı - Son Dakika Ekonomi

Borsada açığa satış ikinci duyuruya kadar yasaklandı

6 saat önce

SPK, cuma günü alınan açığa satış yasağı kararının ikinci duyuruya kadar sürmesine karar verdi.

Borsada açığa satış ikinci duyuruya kadar yasaklandı, System.String[]

SPK, cuma günü alınan açığa satış yasağı kararının ikinci duyuruya kadar sürmesine karar verdi.


Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) internet sitesinde bulunan açıklamada, cuma günkü açığa satış yasağı kararı hatırlatılarak, söz konusu yasağa ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildiği bildirildi.


Açıklamada, "Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,


Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.


Kurulumuz Karar Organı'nın 2 Mart 2020 tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin 2 Mart 2020 tarihinden itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bankacılık sektörünün net karı 7,92 milyar TL oldu
Koronavirüs tehdidiyle iptal olan Uzak Doğu turları Karadeniz'e kayıyor Yerli otomobilde ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı Lufthansa, Tahran ve Çin'e uçuşlarını durdurdu

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 16:26:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada açığa satış ikinci duyuruya kadar yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]