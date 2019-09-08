Son Dakika Haberleri: Borsada ağustos şampiyonu Fenerbahçe
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Borsada ağustos şampiyonu Fenerbahçe

1 saat önce

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

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Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Yılın 8 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Fenerbahçe, piyasada değerinde de ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:30 
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