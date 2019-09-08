Borsada ağustos şampiyonu Fenerbahçe

Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Yılın 8 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Fenerbahçe, piyasada değerinde de ilk sırada yer aldı.