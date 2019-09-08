Borsada ağustos şampiyonu Fenerbahçe
1 saat önce
Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22,02 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Yılın 8 aylık döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Fenerbahçe, piyasada değerinde de ilk sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:30
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