Borsada değer kaybeden hisse - Son Dakika

Borsada değer kaybeden hisse

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 1 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 1 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,36 3,43 -2,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 1 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları

(BIST 100) Değer kaybeden 1 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 3,36 3,43 -2,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada değer kaybeden hisse - Son Dakika Ekonomi
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Son Dakika

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişiden güzel haber geldi
00:49
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
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