Borsada değer kaybeden hisse
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 1 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 1 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,36 3,43 -2,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 1 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 1 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,36
|3,43
|-2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:53 Kaynak: AA
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