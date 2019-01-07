Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

16 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 10,70 11,52 -7,12 Çemtaş 5,59 5,83 -4,12 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Göltaş Çimento 10,70 11,52 -7,12
Çemtaş 5,59 5,83 -4,12
İhlas Gayrimenkul 0,98 1,01 -2,97
Gözde Girişim 2,51 2,58 -2,71
Bera Holding 2,00 2,05 -2,44
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,27 -2,36
Kordsa Teknik Tekstil 8,97 9,16 -2,07
Soda Sanayii 7,23 7,35 -1,63
Mavi Giyim 30,90 31,40 -1,59
Çemaş Döküm 0,84 0,85 -1,18
Hürriyet Gzt. 0,89 0,90 -1,11
İttifak Holding 2,97 3,00 -1,00
Albaraka Türk 1,22 1,23 -0,81
Aksa Enerji 2,60 2,62 -0,76
Gersan Elektrik 3,24 3,26 -0,61
Alarko GMYO 42,60 42,76 -0,37
Türk Hava Yolları 15,06 15,11 -0,33
Afyon Çimento 4,54 4,55 -0,22
Enka İnşaat 4,54 4,55 -0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Göltaş Çimento, Borsa İstanbul, Ekonomi
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