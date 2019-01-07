Borsada Değer Kaybeden Hisseler
16 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 10,70 11,52 -7,12 Çemtaş 5,59 5,83 -4,12 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Göltaş Çimento
|10,70
|11,52
|-7,12
|Çemtaş
|5,59
|5,83
|-4,12
| İhlas Gayrimenkul
|0,98
|1,01
|-2,97
|Gözde Girişim
|2,51
|2,58
|-2,71
|Bera Holding
|2,00
|2,05
|-2,44
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,24
|1,27
|-2,36
| Kordsa Teknik Tekstil
|8,97
|9,16
|-2,07
|Soda Sanayii
|7,23
|7,35
|-1,63
|Mavi Giyim
|30,90
|31,40
|-1,59
|Çemaş Döküm
|0,84
|0,85
|-1,18
| Hürriyet Gzt.
|0,89
|0,90
|-1,11
|İttifak Holding
|2,97
|3,00
|-1,00
| Albaraka Türk
|1,22
|1,23
|-0,81
| Aksa Enerji
|2,60
|2,62
|-0,76
|Gersan Elektrik
|3,24
|3,26
|-0,61
| Alarko GMYO
|42,60
|42,76
|-0,37
|Türk Hava Yolları
|15,06
|15,11
|-0,33
| Afyon Çimento
|4,54
|4,55
|-0,22
| Enka İnşaat
|4,54
|4,55
|-0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:41 Kaynak: AA
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