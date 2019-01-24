Borsada Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,26 3,34 -2,40 Albaraka Türk 1,30 1,33 -2,26 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,26
|3,34
|-2,40
| Albaraka Türk
|1,30
|1,33
|-2,26
|Arçelik
|18,20
|18,55
|-1,89
| Kerevitaş Gıda
|1,81
|1,84
|-1,63
|Anadolu Efes
|21,20
|21,44
|-1,12
| Koza Madencilik
|7,24
|7,32
|-1,09
| Hürriyet Gzt.
|0,96
|0,97
|-1,03
|İş GMYO
|1,02
|1,03
|-0,97
|T. Halk Bankası
|8,09
|8,15
|-0,74
| İş Bankası (C)
|5,45
|5,49
|-0,73
| Galatasaray Sportif
|1,37
|1,38
|-0,72
|Pegasus
|28,00
|28,20
|-0,71
|Gentaş
|1,91
|1,92
|-0,52
|İpek Doğal Enerji
|5,72
|5,74
|-0,35
| Alarko GMYO
|46,00
|46,08
|-0,17
|Soda Sanayii
|7,21
|7,22
|-0,14
|Turkcell
|14,48
|14,50
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:50 Kaynak: AA
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