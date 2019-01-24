Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,26 3,34 -2,40 Albaraka Türk 1,30 1,33 -2,26 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,26 3,34 -2,40
Albaraka Türk 1,30 1,33 -2,26
Arçelik 18,20 18,55 -1,89
Kerevitaş Gıda 1,81 1,84 -1,63
Anadolu Efes 21,20 21,44 -1,12
Koza Madencilik 7,24 7,32 -1,09
Hürriyet Gzt. 0,96 0,97 -1,03
İş GMYO 1,02 1,03 -0,97
T. Halk Bankası 8,09 8,15 -0,74
İş Bankası (C) 5,45 5,49 -0,73
Galatasaray Sportif 1,37 1,38 -0,72
Pegasus 28,00 28,20 -0,71
Gentaş 1,91 1,92 -0,52
İpek Doğal Enerji 5,72 5,74 -0,35
Alarko GMYO 46,00 46,08 -0,17
Soda Sanayii 7,21 7,22 -0,14
Turkcell 14,48 14,50 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:50 Kaynak: AA

Albaraka Türk, İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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