Borsada Değer Kaybeden Hisseler
40 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 22,54 22,98 -1,91 Enka İnşaat 4,59 4,67 -1,71 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|22,54
|22,98
|-1,91
|Enka İnşaat
|4,59
|4,67
|-1,71
|Soda Sanayii
|7,50
|7,61
|-1,45
|Enerjisa Enerji
|5,16
|5,21
|-0,96
|Turkcell
|12,09
|12,20
|-0,90
|Emlak Konut GMYO
|1,53
|1,54
|-0,65
|Tüpraş
|124,80
|125,50
|-0,56
|Çelebi
|68,30
|68,65
|-0,51
|Ereğli Demir Çelik
|9,12
|9,16
|-0,44
|Türk Traktör
|30,70
|30,80
|-0,32
|Polisan Holding
|3,18
|3,19
|-0,31
|Parsan
|9,00
|9,02
|-0,22
|Anadolu Efes
|17,51
|17,53
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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