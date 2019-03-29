Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 22,54 22,98 -1,91 Enka İnşaat 4,59 4,67 -1,71 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 22,54 22,98 -1,91
Enka İnşaat 4,59 4,67 -1,71
Soda Sanayii 7,50 7,61 -1,45
Enerjisa Enerji 5,16 5,21 -0,96
Turkcell 12,09 12,20 -0,90
Emlak Konut GMYO 1,53 1,54 -0,65
Tüpraş 124,80 125,50 -0,56
Çelebi 68,30 68,65 -0,51
Ereğli Demir Çelik 9,12 9,16 -0,44
Türk Traktör 30,70 30,80 -0,32
Polisan Holding 3,18 3,19 -0,31
Parsan 9,00 9,02 -0,22
Anadolu Efes 17,51 17,53 -0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi
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