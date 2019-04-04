Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 20,50 22,58 -9,21 İttifak Holding 4,17 4,29 -2,80 ...

Borsada Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 20,50 22,58 -9,21
İttifak Holding 4,17 4,29 -2,80
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,22 -2,46
Vestel 13,39 13,68 -2,12
Karsan Otomotiv 1,54 1,57 -1,91
MLP Sağlık 12,98 13,13 -1,14
Soda Sanayii 7,19 7,25 -0,83
Çelebi 68,80 69,20 -0,58
Şok Marketler 9,33 9,35 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA

Kelebek Mobilya, İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları 100,1 Milyar Dolara Yükseldi 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:32:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]