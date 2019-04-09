Son Dakika Haberleri: Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

49 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trabzonspor Sportif 0,92 0,95 -3,16 Hürriyet Gzt.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trabzonspor Sportif 0,92 0,95 -3,16
Hürriyet Gzt. 0,85 0,87 -2,30
MLP Sağlık 12,55 12,81 -2,03
Çemaş Döküm 0,73 0,74 -1,35
Aksa 8,79 8,89 -1,16
Galatasaray Sportif 1,26 1,27 -0,79
Polisan Holding 3,24 3,26 -0,61
Net Holding 1,72 1,73 -0,58
Hektaş 10,62 10,68 -0,56
Alarko GMYO 43,30 43,54 -0,55
Parsan 9,70 9,75 -0,51
Türk Traktör 32,20 32,36 -0,49
Kartonsan 328,20 329,80 -0,49
Tüpraş 132,50 133,00 -0,38
Coca Cola İçecek 31,80 31,90 -0,31
Tümosan Motor ve Traktör 4,50 4,51 -0,22
Enka İnşaat 4,89 4,90 -0,20
Turkcell 12,52 12,54 -0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:37 Kaynak: AA
Hürriyet, Trabzonspor, Borsa İstanbul, Ekonomi
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