Borsada değer kaybeden hisseler
7 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 73,50 74,80 -1,74 Soda Sanayii 7,36 7,42 -0,81 ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:41 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Bim Mağazalar
|73,50
|74,80
|-1,74
|Soda Sanayii
|7,36
|7,42
|-0,81
|Turkcell
|11,37
|11,46
|-0,79
|Şok Marketler
|7,89
|7,95
|-0,75
| Kerevitaş Gıda
|1,54
|1,55
|-0,65
|Bera Holding
|1,77
|1,78
|-0,56
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,05
|12,06
|-0,08
| Ege Endüstri
|424,70
|425,00
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Dün Cezaevinden Çıktı Bugün 11 İş Yerini Soydu! Kasaptan Girdi, Balıkçıdan Çıktı
Rusya 20 Ton Çilek ve Kayısıyı Türkiye'ye Geri Gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UBER Konusunda Son Noktayı Koydu!
Hint Düğünlerinde Ciro Hedefi 300 Milyon Dolar