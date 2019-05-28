Son Dakika Haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada değer kaybeden hisseler

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,33 1,36 -2,21 T.S.K.B.

Borsada değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 1,33 1,36 -2,21
T.S.K.B. 0,67 0,68 -1,47
Sasa Polyester 5,99 6,07 -1,32
Trabzonspor Sportif 0,85 0,86 -1,16
Bera Holding 1,72 1,74 -1,15
Şekerbank 0,90 0,91 -1,10
HALKBANK 5,31 5,36 -0,93
Enka İnşaat 5,15 5,19 -0,77
Soda Sanayii 7,23 7,28 -0,69
Ege Endüstri 435,00 436,60 -0,37
Trakya Cam 2,84 2,85 -0,35
Tümosan Motor ve Traktör 3,70 3,71 -0,27
Yataş 3,82 3,83 -0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:35 Kaynak: AA
Futbol, Beşiktaş, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehir'in Andrea Stramaccioni'yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi Galatasaray yayın gelirinde de zirvede! 212 milyon TL'yi kasasına koydu Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:32:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]