Borsada değer kaybeden hisseler
57 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,33 1,36 -2,21 T.S.K.B.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:35 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,33
|1,36
|-2,21
|T.S.K.B.
|0,67
|0,68
|-1,47
| Sasa Polyester
|5,99
|6,07
|-1,32
| Trabzonspor Sportif
|0,85
|0,86
|-1,16
|Bera Holding
|1,72
|1,74
|-1,15
|Şekerbank
|0,90
|0,91
|-1,10
|HALKBANK
|5,31
|5,36
|-0,93
| Enka İnşaat
|5,15
|5,19
|-0,77
|Soda Sanayii
|7,23
|7,28
|-0,69
| Ege Endüstri
|435,00
|436,60
|-0,37
| Trakya Cam
|2,84
|2,85
|-0,35
| Tümosan Motor ve Traktör
|3,70
|3,71
|-0,27
|Yataş
|3,82
|3,83
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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