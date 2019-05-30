Borsada değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,08 6,20 -1,94 GSD Holding 0,82 0,83 -1,20 ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:42 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|6,08
|6,20
|-1,94
|GSD Holding
|0,82
|0,83
|-1,20
|Gentaş
|1,54
|1,55
|-0,65
| Tekfen Holding
|24,66
|24,80
|-0,56
|Vestel
|9,80
|9,83
|-0,31
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|11,93
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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