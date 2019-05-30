Son Dakika Haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
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Borsada değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,08 6,20 -1,94 GSD Holding 0,82 0,83 -1,20 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 6,08 6,20 -1,94
GSD Holding 0,82 0,83 -1,20
Gentaş 1,54 1,55 -0,65
Tekfen Holding 24,66 24,80 -0,56
Vestel 9,80 9,83 -0,31
Kordsa Teknik Tekstil 11,91 11,93 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:42 Kaynak: AA
İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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