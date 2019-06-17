Son Dakika Haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
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Borsada değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
İş Fin.Kir. 4,40 4,51 -2,44
İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33
Ülker Bisküvi 19,42 19,60 -0,92
Sasa Polyester 6,41 6,47 -0,90
Mavi Giyim 34,66 34,86 -0,57
Fenerbahçe Futbol 7,22 7,26 -0,55
Ereğli Demir Çelik 7,35 7,38 -0,41
Türk Traktör 28,70 28,80 -0,35
TAV Havalimanları 26,40 26,46 -0,23
Koza Altın 50,00 50,10 -0,20
Kordsa Teknik Tekstil 12,10 12,11 -0,08
Turkcell 12,39 12,40 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:41 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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