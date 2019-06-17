Borsada değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 İş Fin.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:41 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|İş Fin.Kir.
|4,40
|4,51
|-2,44
| İhlas Holding
|0,42
|0,43
|-2,33
|Ülker Bisküvi
|19,42
|19,60
|-0,92
| Sasa Polyester
|6,41
|6,47
|-0,90
|Mavi Giyim
|34,66
|34,86
|-0,57
| Fenerbahçe Futbol
|7,22
|7,26
|-0,55
|Ereğli Demir Çelik
|7,35
|7,38
|-0,41
|Türk Traktör
|28,70
|28,80
|-0,35
|TAV Havalimanları
|26,40
|26,46
|-0,23
| Koza Altın
|50,00
|50,10
|-0,20
| Kordsa Teknik Tekstil
|12,10
|12,11
|-0,08
|Turkcell
|12,39
|12,40
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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