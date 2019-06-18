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Borsada değer kaybeden hisseler

56 saniye önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Fin.Kir. 4,12 4,40 -6,36
Tat Gıda 4,45 4,54 -1,98
Metro Holding 1,00 1,02 -1,96
Koza Madencilik 7,73 7,85 -1,53
Karsan Otomotiv 1,23 1,24 -0,81
Park Elek.Madencilik 2,31 2,32 -0,43
Çemtaş 5,39 5,41 -0,37
Global Yat. Holding 3,07 3,08 -0,32
Petkim 5,10 5,11 -0,20
Enerjisa Enerji 5,34 5,35 -0,19
Fenerbahçe Futbol 7,21 7,22 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:43 Kaynak: AA
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