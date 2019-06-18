Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Üniversitede tekstil ve deri sektörünü tercih eden öğrencilere, asgari ücrete kadar burs verilecek