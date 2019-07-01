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Borsada değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 43,80 45,60 -3,95 Arçelik 18,83 19,45 -3,19 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 43,80 45,60 -3,95
Arçelik 18,83 19,45 -3,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78
TAV Havalimanları 26,30 27,00 -2,59
İttifak Holding 6,25 6,40 -2,34
Ford Otosan 61,20 62,50 -2,08
Tukaş 5,03 5,11 -1,57
Vestel 12,21 12,36 -1,21
Çelebi 99,05 100,00 -0,95
Koza Altın 52,45 52,85 -0,76
Aksa 9,20 9,25 -0,54
Verusa Holding 18,00 18,05 -0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:35 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Arçelik A.Ş., Pegasus, Ekonomi
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