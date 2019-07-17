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Borsada değer kaybeden hisseler

51 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,20 1,23 -2,44 Parsan 14,00 14,34 -2,37 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,20 1,23 -2,44
Parsan 14,00 14,34 -2,37
Hektaş 13,27 13,49 -1,63
Kerevitaş Gıda 1,92 1,94 -1,03
TAV Havalimanları 24,96 25,12 -0,64
Sabancı Holding 9,09 9,14 -0,55
Verusa Holding 14,72 14,80 -0,54
Gözde Girişim 2,80 2,81 -0,36
Enka İnşaat 5,85 5,87 -0,34
Turkcell 13,28 13,31 -0,23
Pegasus 47,92 48,02 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Doğan Holding, Kerevitaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:43 Kaynak: AA
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