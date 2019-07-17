Borsada değer kaybeden hisseler
51 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,20 1,23 -2,44 Parsan 14,00 14,34 -2,37 ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:43 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,20
|1,23
|-2,44
|Parsan
|14,00
|14,34
|-2,37
|Hektaş
|13,27
|13,49
|-1,63
| Kerevitaş Gıda
|1,92
|1,94
|-1,03
|TAV Havalimanları
|24,96
|25,12
|-0,64
|Sabancı Holding
|9,09
|9,14
|-0,55
|Verusa Holding
|14,72
|14,80
|-0,54
|Gözde Girişim
|2,80
|2,81
|-0,36
|Enka İnşaat
|5,85
|5,87
|-0,34
|Turkcell
|13,28
|13,31
|-0,23
|Pegasus
|47,92
|48,02
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var