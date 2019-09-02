Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|24,50
|25,58
|-4,22
|Parsan
|13,86
|14,33
|-3,28
|MLP Sağlık
|13,57
|13,87
|-2,16
|Koza Madencilik
|8,02
|8,18
|-1,96
|İpek Doğal Enerji
|5,98
|6,09
|-1,81
|Koza Altın
|67,35
|68,40
|-1,54
|Kerevitaş Gıda
|2,25
|2,28
|-1,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,55
|1,57
|-1,27
|Tukaş
|4,10
|4,13
|-0,73
|Bim Mağazalar
|46,68
|47,02
|-0,72
|Fenerbahçe Futbol
|9,15
|9,20
|-0,54
|Enka İnşaat
|5,78
|5,80
|-0,34