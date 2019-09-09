Son Dakika Haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
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Borsada değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,60 1,85 -13,51 Çemaş Döküm 1,02...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,60 1,85 -13,51
Çemaş Döküm 1,02 1,08 -5,56
Pegasus 62,50 65,95 -5,23
MLP Sağlık 13,40 13,84 -3,18
Alarko Holding 4,14 4,23 -2,13
Koza Altın 63,20 64,30 -1,71
Enka İnşaat 5,58 5,67 -1,59
İpek Doğal Enerji 5,84 5,93 -1,52
Migros Ticaret 20,26 20,56 -1,46
Koza Madencilik 7,69 7,80 -1,41
İş Fin.Kir. 2,17 2,20 -1,36
Yataş 6,06 6,14 -1,30
Türk Traktör 38,50 39,00 -1,28
İttifak Holding 6,34 6,42 -1,25
Coca Cola İçecek 36,36 36,76 -1,09
Kordsa Teknik Tekstil 11,74 11,85 -0,93
Parsan 14,59 14,70 -0,75
Vestel 11,31 11,37 -0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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