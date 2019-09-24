Son Dakika Haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
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Borsada değer kaybeden hisseler

43 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,43 -4,65 Netaş Telekom.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,43 -4,65
Netaş Telekom. 9,30 9,53 -2,41
Türk Telekom 5,71 5,84 -2,23
Fenerbahçe Futbol 12,86 13,12 -1,98
Gözde Girişim 3,48 3,53 -1,42
Konya Çimento 205,50 207,90 -1,15
Hektaş 15,54 15,72 -1,15
Koza Altın 65,60 66,00 -0,61
Bim Mağazalar 49,16 49,40 -0,49
TAV Havalimanları 22,94 23,04 -0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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