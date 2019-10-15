Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 23,72 24,14 -1,74 İttifak Holding 3,90 3,94 -1,02 Emlak Konut GMYO 1,19 1,20 -0,83 Yataş 5,77 5,81 -0,69 Bim Mağazalar 47,64 47,90 -0,54 İskenderun Demir Çelik 6,03 6,06 -0,50 Otokar 125,00 125,60 -0,48 Tüpraş 121,20 121,70 -0,41 Enka İnşaat 5,70 5,72 -0,35 Coca Cola İçecek 29,70 29,80 -0,34 Türk Traktör 38,58 38,70 -0,31 Doğuş Otomotiv 6,62 6,64 -0,30 Ereğli Demir Çelik 6,66 6,67 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)