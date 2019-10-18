Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 4,62 4,79 -3,55 Çelebi 101,50 103,80 -2,22 Doğan Holding 1,71 1,72 -0,58 Koza Madencilik 8,27 8,31 -0,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)