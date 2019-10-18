Borsada değer kaybeden hisseler
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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 4,62 4,79 -3,55 Çelebi 101,50 103,80 -2,22 ...
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:49 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Alarko Holding
|4,62
|4,79
|-3,55
|Çelebi
|101,50
|103,80
|-2,22
|Doğan Holding
|1,71
|1,72
|-0,58
| Koza Madencilik
|8,27
|8,31
|-0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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