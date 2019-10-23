Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.Madencilik 2,69 2,76 -2,54 Alarko Holding 4,54 4,58 -0,87 Polisan Holding 2,59 2,61 -0,77 Ülker Bisküvi 18,75 18,87 -0,64 Pegasus 67,40 67,60 -0,30 Gübre Fabrik. 5,25 5,26 -0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)