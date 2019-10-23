Borsada değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,76
|-2,54
| Alarko Holding
|4,54
|4,58
|-0,87
| Polisan Holding
|2,59
|2,61
|-0,77
|Ülker Bisküvi
|18,75
|18,87
|-0,64
|Pegasus
|67,40
|67,60
|-0,30
|Gübre Fabrik.
|5,25
|5,26
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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