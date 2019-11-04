Borsada değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,32 6,85 -7,74 Metro Holding 2,20 2,32 -5,17 ...
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Sasa Polyester
|6,32
|6,85
|-7,74
|Metro Holding
|2,20
|2,32
|-5,17
| İhlas Gayrimenkul
|0,71
|0,73
|-2,74
| Alarko Holding
|4,63
|4,76
|-2,73
| Doğuş Otomotiv
|8,08
|8,25
|-2,06
|Şok Marketler
|9,28
|9,41
|-1,38
|Çelebi
|96,00
|96,80
|-0,83
|Turkcell
|12,33
|12,40
|-0,56
|Pegasus
|63,40
|63,65
|-0,39
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,58
|11,62
|-0,34
|Bera Holding
|3,17
|3,18
|-0,31
|Mavi Giyim
|45,20
|45,24
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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