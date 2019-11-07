Son Dakika Haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,55 1,75 -11,43 Beşiktaş Futbol Yat.

Borsada değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,55 1,75 -11,43
Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 2,18 -3,21
Doğan Holding 1,71 1,75 -2,29
MLP Sağlık 15,48 15,84 -2,27
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,47 -2,13
Galatasaray Sportif 1,64 1,67 -1,80
Metro Holding 2,30 2,34 -1,71
Hektaş 5,80 5,89 -1,53
Bera Holding 3,82 3,87 -1,29
Kerevitaş Gıda 2,73 2,76 -1,09
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 1,63 -0,61
Fenerbahçe Futbol 16,65 16,75 -0,60
Alarko GMYO 54,70 55,00 -0,55
Çelebi 97,80 98,25 -0,46
Otokar 143,00 143,60 -0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Braga'ya 3-1 yenildi!
Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu! Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar! Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:34:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]