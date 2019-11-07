Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,55 1,75 -11,43 Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 2,18 -3,21 Doğan Holding 1,71 1,75 -2,29 MLP Sağlık 15,48 15,84 -2,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,47 -2,13 Galatasaray Sportif 1,64 1,67 -1,80 Metro Holding 2,30 2,34 -1,71 Hektaş 5,80 5,89 -1,53 Bera Holding 3,82 3,87 -1,29 Kerevitaş Gıda 2,73 2,76 -1,09 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 1,63 -0,61 Fenerbahçe Futbol 16,65 16,75 -0,60 Alarko GMYO 54,70 55,00 -0,55 Çelebi 97,80 98,25 -0,46 Otokar 143,00 143,60 -0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)