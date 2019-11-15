Son Dakika Haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,19 2,31 -5,19 Park Elek.

Borsada değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,19 2,31 -5,19
Park Elek.Madencilik 2,91 2,99 -2,68
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44
Gözde Girişim 4,05 4,13 -1,94
Şişe Cam 4,44 4,48 -0,89
Trakya Cam 3,05 3,07 -0,65
Enka İnşaat 5,79 5,80 -0,17
Ford Otosan 66,85 66,95 -0,15
Türk Telekom 6,94 6,95 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 20:42:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]