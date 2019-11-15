Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,19 2,31 -5,19 Park Elek.Madencilik 2,91 2,99 -2,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44 Gözde Girişim 4,05 4,13 -1,94 Şişe Cam 4,44 4,48 -0,89 Trakya Cam 3,05 3,07 -0,65 Enka İnşaat 5,79 5,80 -0,17 Ford Otosan 66,85 66,95 -0,15 Türk Telekom 6,94 6,95 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)