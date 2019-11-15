Borsada değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,19 2,31 -5,19 Park Elek.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,19
|2,31
|-5,19
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|2,99
|-2,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,41
|-2,44
|Gözde Girişim
|4,05
|4,13
|-1,94
|Şişe Cam
|4,44
|4,48
|-0,89
|Trakya Cam
|3,05
|3,07
|-0,65
|Enka İnşaat
|5,79
|5,80
|-0,17
|Ford Otosan
|66,85
|66,95
|-0,15
|Türk Telekom
|6,94
|6,95
|-0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar