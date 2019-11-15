Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,85 2,31 -19,91 Gözde Girişim 3,93 4,13 -4,84 Park Elek.Madencilik 2,94 2,99 -1,67 Kerevitaş Gıda 2,69 2,72 -1,10 Çemaş Döküm 1,14 1,15 -0,87 Şişe Cam 4,46 4,48 -0,45 Polisan Holding 2,72 2,73 -0,37 MLP Sağlık 14,77 14,81 -0,27 İttifak Holding 3,86 3,87 -0,26 Enka İnşaat 5,79 5,80 -0,17 Türk Telekom 6,94 6,95 -0,14 Tüpraş 123,30 123,40 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)