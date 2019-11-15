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Borsada değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,85 2,31 -19,91 Gözde Girişim 3,93...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,85 2,31 -19,91
Gözde Girişim 3,93 4,13 -4,84
Park Elek.Madencilik 2,94 2,99 -1,67
Kerevitaş Gıda 2,69 2,72 -1,10
Çemaş Döküm 1,14 1,15 -0,87
Şişe Cam 4,46 4,48 -0,45
Polisan Holding 2,72 2,73 -0,37
MLP Sağlık 14,77 14,81 -0,27
İttifak Holding 3,86 3,87 -0,26
Enka İnşaat 5,79 5,80 -0,17
Türk Telekom 6,94 6,95 -0,14
Tüpraş 123,30 123,40 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:16 Kaynak: AA
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