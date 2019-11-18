Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,53 1,85 -17,30 Enerjisa Enerji 7,14 7,31 -2,33 Polisan Holding 2,68 2,72 -1,47 Tümosan Motor ve Traktör 5,40 5,47 -1,28 İttifak Holding 3,82 3,86 -1,04 Alarko Holding 4,84 4,88 -0,82 Deva Holding 8,00 8,06 -0,74 İş Fin.Kir. 2,73 2,75 -0,73 Doğan Holding 1,67 1,68 -0,60 Koza Altın 77,00 77,45 -0,58 Ege Endüstri 483,10 485,00 -0,39 Alarko GMYO 58,70 58,85 -0,25 Doğuş Otomotiv 9,39 9,41 -0,21 MLP Sağlık 14,76 14,77 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)