Borsada değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,30 15,47 -1,10 Turkcell 13,44 13,56 -0,88 Tüpraş...
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|15,30
|15,47
|-1,10
|Turkcell
|13,44
|13,56
|-0,88
|Tüpraş
|123,00
|123,90
|-0,73
|Akbank
|7,74
|7,77
|-0,39
|Gübre Fabrik.
|6,80
|6,82
|-0,29
|Tekfen Holding
|18,88
|18,90
|-0,11
|Ülker Bisküvi
|21,64
|21,66
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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