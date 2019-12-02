Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,30 15,47 -1,10 Turkcell 13,44 13,56 -0,88 Tüpraş 123,00 123,90 -0,73 Akbank 7,74 7,77 -0,39 Gübre Fabrik. 6,80 6,82 -0,29 Tekfen Holding 18,88 18,90 -0,11 Ülker Bisküvi 21,64 21,66 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)