Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 16,59 18,40 -9,84 Odaş Elektrik 2,08 2,13 -2,35 Vestel 12,75 12,96 -1,62 Mavi Giyim 49,00 49,80 -1,61 Karsan Otomotiv 1,52 1,54 -1,30 İş Fin.Kir. 3,12 3,16 -1,27 Bera Holding 3,66 3,70 -1,08 Doğan Holding 1,89 1,91 -1,05 Pegasus 81,05 81,70 -0,80 Metro Holding 1,32 1,33 -0,75 Çemaş Döküm 1,49 1,50 -0,67 Kerevitaş Gıda 3,08 3,10 -0,65 Ege Endüstri 519,30 522,00 -0,52 Koza Altın 75,65 76,00 -0,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)