Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 16,59 18,40 -9,84 Odaş Elektrik 2,08 2,13 -2,35 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Verusa Holding 16,59 18,40 -9,84
Odaş Elektrik 2,08 2,13 -2,35
Vestel 12,75 12,96 -1,62
Mavi Giyim 49,00 49,80 -1,61
Karsan Otomotiv 1,52 1,54 -1,30
İş Fin.Kir. 3,12 3,16 -1,27
Bera Holding 3,66 3,70 -1,08
Doğan Holding 1,89 1,91 -1,05
Pegasus 81,05 81,70 -0,80
Metro Holding 1,32 1,33 -0,75
Çemaş Döküm 1,49 1,50 -0,67
Kerevitaş Gıda 3,08 3,10 -0,65
Ege Endüstri 519,30 522,00 -0,52
Koza Altın 75,65 76,00 -0,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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