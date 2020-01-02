Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|21,34
|22,08
|-3,35
|Güneş Sigorta
|2,13
|2,18
|-2,29
|Ford Otosan
|69,95
|70,85
|-1,27
|Mavi Giyim
|57,45
|57,90
|-0,78
|Ege Endüstri
|576,80
|580,50
|-0,64
|İskenderun Demir Çelik
|7,96
|8,01
|-0,62
|Pegasus
|86,00
|86,40
|-0,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,02
|13,08
|-0,46
|Alkim Kimya
|38,16
|38,32
|-0,42
|Bim Mağazalar
|46,50
|46,66
|-0,34
|Adana Çimento (A)
|9,68
|9,71
|-0,31
|Coca Cola İçecek
|38,62
|38,70
|-0,21
|Alarko GMYO
|91,65
|91,80
|-0,16
|Aksa
|13,68
|13,70
|-0,15
|Anadolu Efes
|23,06
|23,08
|-0,09