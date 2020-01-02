Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 21,34 22,08 -3,35 Güneş Sigorta 2,13 2,18 -2,29 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 21,34 22,08 -3,35
Güneş Sigorta 2,13 2,18 -2,29
Ford Otosan 69,95 70,85 -1,27
Mavi Giyim 57,45 57,90 -0,78
Ege Endüstri 576,80 580,50 -0,64
İskenderun Demir Çelik 7,96 8,01 -0,62
Pegasus 86,00 86,40 -0,46
Kordsa Teknik Tekstil 13,02 13,08 -0,46
Alkim Kimya 38,16 38,32 -0,42
Bim Mağazalar 46,50 46,66 -0,34
Adana Çimento (A) 9,68 9,71 -0,31
Coca Cola İçecek 38,62 38,70 -0,21
Alarko GMYO 91,65 91,80 -0,16
Aksa 13,68 13,70 -0,15
Anadolu Efes 23,06 23,08 -0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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