Borsada değer kaybeden hisseler
7 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 18,30 19,15 -4,44 Arçelik 21,02 21,38 -1,68 ...
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|18,30
|19,15
|-4,44
|Arçelik
|21,02
|21,38
|-1,68
|Aksigorta
|6,12
|6,20
|-1,29
|Pegasus
|79,40
|80,20
|-1,00
|Anadolu Hayat Emek.
|6,50
|6,56
|-0,91
|Koç Holding
|19,93
|20,08
|-0,75
|Logo Yazılım
|56,20
|56,50
|-0,53
|Tüpraş
|122,80
|123,40
|-0,49
| Koza Madencilik
|10,66
|10,71
|-0,47
|İpek Doğal Enerji
|9,15
|9,17
|-0,22
|Alkim Kimya
|37,18
|37,26
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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