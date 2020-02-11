Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 8,64 9,25 -6,59 Yapı ve Kredi Bank.

Borsada değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 8,64 9,25 -6,59
Yapı ve Kredi Bank. 3,01 3,13 -3,83
Bursa Çimento 4,86 5,00 -2,80
Kartonsan 468,50 478,80 -2,15
Anadolu Efes 24,42 24,80 -1,53
Bizim Mağazaları 10,68 10,80 -1,11
Arçelik 20,70 20,90 -0,96
Good-Year 5,10 5,14 -0,78
Ülker Bisküvi 23,12 23,30 -0,77
Enka İnşaat 6,56 6,61 -0,76
Klimasan Klima 20,76 20,90 -0,67
Vakıflar Bankası 6,30 6,34 -0,63
Şok Marketler 9,85 9,91 -0,61
Doğan Holding 1,95 1,96 -0,51
Aksigorta 6,49 6,51 -0,31
Yataş 9,04 9,06 -0,22
Brisa 10,04 10,06 -0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ödenmeyen vergi borcu nasıl silinir?
750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı TEB'den emeklilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon Koronavirüsü en geç 2 saatte tespit eden yerli kit üretildi

Son Dakika Haberleri
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:12:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]