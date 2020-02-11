Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 8,64 9,25 -6,59 Yapı ve Kredi Bank. 3,01 3,13 -3,83 Bursa Çimento 4,86 5,00 -2,80 Kartonsan 468,50 478,80 -2,15 Anadolu Efes 24,42 24,80 -1,53 Bizim Mağazaları 10,68 10,80 -1,11 Arçelik 20,70 20,90 -0,96 Good-Year 5,10 5,14 -0,78 Ülker Bisküvi 23,12 23,30 -0,77 Enka İnşaat 6,56 6,61 -0,76 Klimasan Klima 20,76 20,90 -0,67 Vakıflar Bankası 6,30 6,34 -0,63 Şok Marketler 9,85 9,91 -0,61 Doğan Holding 1,95 1,96 -0,51 Aksigorta 6,49 6,51 -0,31 Yataş 9,04 9,06 -0,22 Brisa 10,04 10,06 -0,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)