Borsada değer kaybeden hisseler
7 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 45,28 47,74 -5,15 Tekfen Holding 17,05 17,61 -3,18 ...
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Coca Cola İçecek
|45,28
|47,74
|-5,15
|Tekfen Holding
|17,05
|17,61
|-3,18
|Ülker Bisküvi
|22,40
|22,60
|-0,88
|Turkcell
|14,47
|14,59
|-0,82
|Mavi Giyim
|59,70
|60,05
|-0,58
|TAV Havalimanları
|24,88
|25,00
|-0,48
| İş Bankası (C)
|6,47
|6,50
|-0,46
|Çelebi
|89,55
|89,85
|-0,33
|Otokar
|159,20
|159,70
|-0,31
|Bizim Mağazaları
|9,25
|9,26
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ve büyüme beklentisini açıkladı Gram altın 324 lira ile rekor tazeledi Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız