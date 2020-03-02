Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kaybeden hisseler

15 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 11,63 12,00 -3,08 Ege Endüstri 650,10 667,50 -2,61...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 11,63 12,00 -3,08
Ege Endüstri 650,10 667,50 -2,61
Arçelik 18,24 18,58 -1,83
Bim Mağazalar 47,20 48,04 -1,75
Aksa 7,81 7,90 -1,14
Enka İnşaat 6,36 6,43 -1,09
Kordsa Teknik Tekstil 13,84 13,93 -0,65
Coca Cola İçecek 44,88 45,10 -0,49
Koza Madencilik 11,26 11,30 -0,35
Bizim Mağazaları 8,93 8,96 -0,33
Turkcell 13,82 13,84 -0,14
Klimasan Klima 18,81 18,83 -0,11
TAV Havalimanları 20,34 20,36 -0,10
Tofaş Oto. Fab. 26,54 26,56 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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