Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 11,63 12,00 -3,08 Ege Endüstri 650,10 667,50 -2,61 Arçelik 18,24 18,58 -1,83 Bim Mağazalar 47,20 48,04 -1,75 Aksa 7,81 7,90 -1,14 Enka İnşaat 6,36 6,43 -1,09 Kordsa Teknik Tekstil 13,84 13,93 -0,65 Coca Cola İçecek 44,88 45,10 -0,49 Koza Madencilik 11,26 11,30 -0,35 Bizim Mağazaları 8,93 8,96 -0,33 Turkcell 13,82 13,84 -0,14 Klimasan Klima 18,81 18,83 -0,11 TAV Havalimanları 20,34 20,36 -0,10 Tofaş Oto. Fab. 26,54 26,56 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)