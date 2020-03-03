Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,61 5,85 -4,10 Karsan Otomotiv 1,90 1,97 -3,55 Ford Otosan 78,15 80,00 -2,31 Coca Cola İçecek 44,18 44,88 -1,56 Mavi Giyim 53,55 53,60 -0,09 Türk Traktör 59,75 59,80 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)