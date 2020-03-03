Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,61 5,85 -4,10 Karsan Otomotiv 1,90 1,97 -3,55 ...

Borsada değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,61 5,85 -4,10
Karsan Otomotiv 1,90 1,97 -3,55
Ford Otosan 78,15 80,00 -2,31
Coca Cola İçecek 44,18 44,88 -1,56
Mavi Giyim 53,55 53,60 -0,09
Türk Traktör 59,75 59,80 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ford Otosan, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolcu beraberinde en fazla işlenmemiş 5 kilogram altın yurda getirilebilecek
Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi 2020 kira zam oranı belli oldu Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 01:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]