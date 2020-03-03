Borsada değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,61 5,85 -4,10 Karsan Otomotiv 1,90 1,97 -3,55 ...
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Alarko Holding
|5,61
|5,85
|-4,10
|Karsan Otomotiv
|1,90
|1,97
|-3,55
| Ford Otosan
|78,15
|80,00
|-2,31
| Coca Cola İçecek
|44,18
|44,88
|-1,56
|Mavi Giyim
|53,55
|53,60
|-0,09
|Türk Traktör
|59,75
|59,80
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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