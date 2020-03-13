Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 9,81 10,90 -10,00 Eczacıbaşı İlaç 4,06 4,51 -9,98...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 9,81 10,90 -10,00
Eczacıbaşı İlaç 4,06 4,51 -9,98
Deva Holding 9,57 10,63 -9,97
Logo Yazılım 56,25 62,00 -9,27
Ford Otosan 62,75 66,15 -5,14
Tofaş Oto. Fab. 21,50 22,40 -4,02
Bim Mağazalar 50,45 52,25 -3,44
Tat Gıda 5,70 5,90 -3,39
Aksigorta 5,16 5,32 -3,01
Anadolu Hayat Emek. 7,26 7,46 -2,68
MLP Sağlık 13,41 13,75 -2,47
Turkcell 12,75 13,07 -2,45
Mavi Giyim 42,00 43,00 -2,33
Çimsa 6,77 6,89 -1,74
Ereğli Demir Çelik 8,04 8,15 -1,35
Kerevitaş Gıda 2,92 2,95 -1,02
Şok Marketler 7,75 7,82 -0,90
Bizim Mağazaları 7,83 7,88 -0,63
Adana Çimento (A) 7,44 7,47 -0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:08 Kaynak: AA
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