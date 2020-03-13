Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 9,81 10,90 -10,00 Eczacıbaşı İlaç 4,06 4,51 -9,98 Deva Holding 9,57 10,63 -9,97 Logo Yazılım 56,25 62,00 -9,27 Ford Otosan 62,75 66,15 -5,14 Tofaş Oto. Fab. 21,50 22,40 -4,02 Bim Mağazalar 50,45 52,25 -3,44 Tat Gıda 5,70 5,90 -3,39 Aksigorta 5,16 5,32 -3,01 Anadolu Hayat Emek. 7,26 7,46 -2,68 MLP Sağlık 13,41 13,75 -2,47 Turkcell 12,75 13,07 -2,45 Mavi Giyim 42,00 43,00 -2,33 Çimsa 6,77 6,89 -1,74 Ereğli Demir Çelik 8,04 8,15 -1,35 Kerevitaş Gıda 2,92 2,95 -1,02 Şok Marketler 7,75 7,82 -0,90 Bizim Mağazaları 7,83 7,88 -0,63 Adana Çimento (A) 7,44 7,47 -0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)